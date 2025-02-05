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        Elazığ'da kar etkili oldu

        ELAZIĞ'da, Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 21:56 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:00
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        Elazığ'da kar etkili oldu
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        ELAZIĞ’da, Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kar yağışı etkili oldu.

        Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, kent genelinde kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler de yağış nedeniyle hızlarını düşürerek ilerledi. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altına düşeceği, özellikle gece saatlerinde buzlanma ile don olaylarının yaşanabileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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