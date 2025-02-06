Elazığ'da 172 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

ELAZIĞ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 172 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle kent merkezinde 131, ilçelerden Maden’de 5, Keban’da 16, Ağın’da 5, Sivrice’de 5 ve Kovancılar'da 10 köy yolu olmak üzere toplamda 172 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 97 araç ve 120 personelle köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.