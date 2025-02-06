Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 172 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 172 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 172 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        ABONE OL

        ELAZIĞ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 172 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle kent merkezinde 131, ilçelerden Maden’de 5, Keban’da 16, Ağın’da 5, Sivrice’de 5 ve Kovancılar'da 10 köy yolu olmak üzere toplamda 172 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 97 araç ve 120 personelle köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Elazığ'da 8 bin 834 konut hak sahipleri...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Elazığ'da 8 bin 834 konut hak sahipleri...
        Elazığ'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı
        Elazığ'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı
        Elazığ ve Şırnak'ta 6 Şubat depreminin ikinci yılında camilerde dua edildi
        Elazığ ve Şırnak'ta 6 Şubat depreminin ikinci yılında camilerde dua edildi
        Elazığ'da kar etkili oldu (2)
        Elazığ'da kar etkili oldu (2)
        Elazığ'da il genelinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Elazığ'da il genelinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Elazığ'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Elazığ'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi