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        Elazığ'da 54 köy yolu ulaşıma kapandı

        ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede 54 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:00
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        Elazığ'da 54 köy yolu ulaşıma kapandı
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        ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede 54 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Maden ilçesinde 24 ve Sivrice ilçesinde 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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