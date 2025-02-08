Elazığ'da 54 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Maden ilçesinde 24 ve Sivrice ilçesinde 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

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