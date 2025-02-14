Elazığ'da kardan 159 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

ELAZIĞ,MARDİN, BATMAN VE ŞIRNAK’TA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Elazığ Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 Şubat 2025 günü Sivrice, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde de sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği, kent merkezi ile merkeze bağlı köyler ve Ağın ilçesinde ise eğitim öğretimin devam edeceği belirtildi. Ayrıca, eğitime ara verilen ilçelerde malul, engeli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MARDİN’DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 14 Şubat 2025 günü 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, “Mardin genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve devamında buzlanma nedeniyle ulaşım başta olmak üzere vatandaşlarımızın zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 14 Şubat 2025 Cuma günü Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim - öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 14.02.2025 Cuma günü idari izinli sayılacaktır” denildi.

BATMAN SASON’DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Sason Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Sason Kaymakamlığının yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle 14.02.2025 Cuma günü, taşıma kapsamında bulunan okullarımız ile köy okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP’TA, İLÇE GENELİNDE KAR TATİLİ

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada ise Beytüşşebap ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, “Beytüşşebap ilçemizde yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, Beytüşşebap ilçemizdeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” açıklaması yapıldı. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.