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        Elazığ'da 105 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)

        75KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDIElazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin; ulaşıma kapanan 105 köy yolundan 75'i, İl Özel İdare ekiplerinin 120 personel ve 97 araçla yaptığı çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 19:20 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:25
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        Elazığ'da 105 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)
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        75KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

        Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin; ulaşıma kapanan 105 köy yolundan 75’i, İl Özel İdare ekiplerinin 120 personel ve 97 araçla yaptığı çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı. 30 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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