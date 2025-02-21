Elazığ'da 105 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin; ulaşıma kapanan 105 köy yolundan 75’i, İl Özel İdare ekiplerinin 120 personel ve 97 araçla yaptığı çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı. 30 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.