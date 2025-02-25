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        Elazığ'da 4 iş yerinden 60 bin TL'lik cep telefonu ve aksesuar hırsızlığı kamerada

        ELAZIĞ'da 2 şüpheli, 2 günde müşteri gibi girdikleri 4 ayrı iş yerinden toplamda 60 bin TL değerinde cep telefonu ve aksesuarlar çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 20:05 Güncelleme: 25.02.2025 - 20:10
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        Elazığ'da 4 iş yerinden 60 bin TL'lik cep telefonu ve aksesuar hırsızlığı kamerada
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        ELAZIĞ’da 2 şüpheli, 2 günde müşteri gibi girdikleri 4 ayrı iş yerinden toplamda 60 bin TL değerinde cep telefonu ve aksesuarlar çaldı. Hırsızlık, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Gazi Caddesi’nde 2 erkek şüpheli, 2 günde müşteri gibi girdikleri 4 ayrı işyerinden toplamda 60 bin lira değerinde cep telefonu ve aksesuarlarını çaldı. Olay anı ise işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin çalışanları oyaladığı, diğerinin ise cep telefonu ve aksesuarlarını çaldığı görüldü. Hırsızlık olaylarını fark eden işyeri sahiplerinin ihbarıyla, polis ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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