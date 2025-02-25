Elazığ'da 4 iş yerinden 60 bin TL'lik cep telefonu ve aksesuar hırsızlığı kamerada

ELAZIĞ’da 2 şüpheli, 2 günde müşteri gibi girdikleri 4 ayrı iş yerinden toplamda 60 bin TL değerinde cep telefonu ve aksesuarlar çaldı. Hırsızlık, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazi Caddesi’nde 2 erkek şüpheli, 2 günde müşteri gibi girdikleri 4 ayrı işyerinden toplamda 60 bin lira değerinde cep telefonu ve aksesuarlarını çaldı. Olay anı ise işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin çalışanları oyaladığı, diğerinin ise cep telefonu ve aksesuarlarını çaldığı görüldü. Hırsızlık olaylarını fark eden işyeri sahiplerinin ihbarıyla, polis ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.