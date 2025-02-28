Kırmızı ışıkta kaza kamerada: 3 yaralı

ELAZIĞ’da otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Kovancılar ilçesi Bingöl kara yolunda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile, arkasından gelen plakası ve sürücüsü belirlenmeyen otomobil çarptı. Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.