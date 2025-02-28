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        Elazığ'da hafif ticari araç devrildi; 1'i ağır, 4 yaralı

        ELAZIĞ'da hafif ticari aracın çöp konteynerine çarparak ters döndüğü kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:55 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:00
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        Elazığ'da hafif ticari araç devrildi; 1'i ağır, 4 yaralı
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        ELAZIĞ'da hafif ticari aracın çöp konteynerine çarparak ters döndüğü kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesi Başyurt mevkisinde meydana geldi. Ömer Faruk Ç. (20) idaresindeki 23 KD 772 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp refüje çıktı. Ters dönen araçtaki sürücü ile Hamiyet Ç. (56), Mevlüdiye B. (80) ve Yaşar B. (87), yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mevlüdiye B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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