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        Otomobil, yol ile apartman arasındaki boşluğa düştü

        ELAZIĞ'da otomobil, apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü; sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:45
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        Otomobil, yol ile apartman arasındaki boşluğa düştü
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        ELAZIĞ'da otomobil, apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü; sürücü yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Doğan Sokak'ta meydana geldi. Mustafa P. idaresindeki 23 FK 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü. Kazada Mustafa P. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa P., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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