İnşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşüp, öldü

Olay, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi. Erdinç Köse, inşaat halindeki binada asansör boşluğundan düştü. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Köse’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Erdinç Köse’nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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