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        İnşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşüp, öldü

        ELAZIĞ'da inşaat halindeki binada, asansör boşluğuna düşen Erdinç Köse (43) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 09.03.2025 - 10:55
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        İnşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşüp, öldü
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        ELAZIĞ’da inşaat halindeki binada, asansör boşluğuna düşen Erdinç Köse (43) hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi. Erdinç Köse, inşaat halindeki binada asansör boşluğundan düştü. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Köse’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Erdinç Köse’nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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