Camide kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti

Olay, dün İzzetpaşa Mahallesi'ndeki İzzetpaşa Camisi'nde meydana geldi. Camide ikindi namazını kılan Nazir Kaymaz, fenalaşarak yere yığıldı. Camidekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymaz'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsi yapılan Nazir Kaymaz'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

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