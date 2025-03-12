Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Camide kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti

        ELAZIĞ'da camide namaz kılarken kalp krizi geçiren Nazir Kaymaz (72), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:47 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Camide kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti
        ABONE OL

        ELAZIĞ'da camide namaz kılarken kalp krizi geçiren Nazir Kaymaz (72), hayatını kaybetti.

        Olay, dün İzzetpaşa Mahallesi'ndeki İzzetpaşa Camisi'nde meydana geldi. Camide ikindi namazını kılan Nazir Kaymaz, fenalaşarak yere yığıldı. Camidekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymaz'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsi yapılan Nazir Kaymaz'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Keban'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        Keban'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        Sivrice'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...
        Sivrice'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...
        AK Parti Keban İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi
        AK Parti Keban İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi
        Ağın Kaymakamı Türkemoğlu bir evde iftar yaptı
        Ağın Kaymakamı Türkemoğlu bir evde iftar yaptı
        Elazığ'da çığ altında kalan köylüyü aramaya çıkan yakınları kurtardı
        Elazığ'da çığ altında kalan köylüyü aramaya çıkan yakınları kurtardı
        Elazığ'da çığ altında kalan kişi kurtarıldı
        Elazığ'da çığ altında kalan kişi kurtarıldı