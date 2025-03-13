Hulki Cevizoğlu: Şiddetin kaynağını belirlemeye çalışıyoruz (2)

‘BUKÜRESEL BİR PROBLEM VE BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞIYORUZ’

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ve üyeler, Elazığ Valiliği’ne geçerek, ‘ŞÖNİM, Beyaz Ev ve Aile Yılı’ konulu toplantıya katıldı. Toplantıya Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Vali Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Komisyon olarak çeşitli çalışmalar sürdürdüklerini söyleyen Cevizoğlu, “Komisyonumuzun amacı kadına yönelik her türlü şiddeti ve ayrımcılığı önlemek için araştırmak, çareleri bulmak ve bugüne kadar mevzuatta yer alan hükümleri incelemek, hükümlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek, bunları araştırmak ve bundan sonra yapılması gerekenler, uygulamadaki eksikler ve güzellikleri tespit etmek ve kamuoyuna rapor sunmak durumundayız. Bu küresel bir problem ve bununla ilgili çalışıyoruz. Bugün Elazığ'dayız, daha sonra Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'te olacağız. Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi bu konuda çalıştay hazırlayacak, ona da katılacağız" dedi.