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        Elazığ'da silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı (2)

        HAYATINIKAYBETTİElazığ'da, seyir halindeki araçtan ateşte Hayrettin Yılmaz (53) ile seken kurşunlarla durakta bekleyen Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:15
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        Elazığ'da silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Elazığ’da, seyir halindeki araçtan ateşte Hayrettin Yılmaz (53) ile seken kurşunlarla durakta bekleyen Y.U. isimli kadın, yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hayrettin Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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