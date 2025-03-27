Elazığ'da silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı (2)

Elazığ’da, seyir halindeki araçtan ateşte Hayrettin Yılmaz (53) ile seken kurşunlarla durakta bekleyen Y.U. isimli kadın, yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hayrettin Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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