Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 4 yaralı

Kaza, Harput Mahallesi Karataş köyü yakınında meydana geldi. Orhan Karakaya’nın kontrolünü yitirdiği 31 AHC 846 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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