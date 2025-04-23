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        Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 4 yaralı

        ELAZIĞ'da, şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:14
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        Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 4 yaralı
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        ELAZIĞ’da, şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Harput Mahallesi Karataş köyü yakınında meydana geldi. Orhan Karakaya’nın kontrolünü yitirdiği 31 AHC 846 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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