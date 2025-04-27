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        Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

        ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 21:53 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:55
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        Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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        ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.09’da Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.31 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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