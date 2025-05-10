Elazığ'da otomobilin çarptığı 15 koyun öldü

Kaza, gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. İncelemede, 15 koyunun öldüğü belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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