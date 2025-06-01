14 yaşındaki çocuk tabancayla babasını öldürdü, annesini yaraladı

ELAZIĞ’ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki K.K., tartıştığı babası Osman K.’yı silahla vurarak öldürdü, annesi G.K.’yı ise yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Palu ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre K.K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Osman K. ile annesi G.K.’ya evde bulunan tabanca ile ateş etti. Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Osman K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne G.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan K.K.’nın işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.