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        Elazığ'da 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı birbiriyle bağlantılı 2 olayda 7 tutuklama

        ELAZIĞ'da, 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı birbiriyle bağlantılı 2 olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:25
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        Elazığ'da 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı birbiriyle bağlantılı 2 olayda 7 tutuklama
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        ELAZIĞ'da, 3’ü ağır 12 kişinin yaralandığı birbiriyle bağlantılı 2 olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 7’si tutuklandı.

        Kentte, 26 Mayıs'ta Fethi Sekin Şehir Hastanesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Polisin çalışmasında olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayın devamında 28 Mayıs'ta akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde otomobille gelen şüpheliler, kıraathaneye pompalı tüfeklerle ateş açıp kaçtı. Olayda 3’ü ağır, 10 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında olayı gerçekleştirdiği ve bağlantısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen, 5 ruhsatsız tüfek ve 120 kartuş, 1 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 2'si adli kontrolle diğerleri serbest bırakıldı. Kıraathaneye saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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