Piknikte baraj gölüne giren çocuk boğuldu

ELAZIĞ’da ailesiyle birlikte pikniğe gidip, sıcak havadan bunalarak Keban Baraj Gölü’ne giren M.F.A. (12), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Yurtbaşı beldesi Güzelyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapan M.F.A. isimli erkek çocuğu, sıcak havadan bunalıp Keban Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuk için yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla yapılan aramayla bulunarak sudan çıkarılan çocuk, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.