Murat Nehri'ne girip kayboldu

Olay, akşam saatlerinde Palu ilçesine bağlı Seydili köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalıp Murat Nehri’ne giren Hacı Resul Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hacı Resul Doğan için nehirde arama çalışması başlattı.

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