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        Elazığ'da 2 suç örgütü çökertildi; 21 gözaltı

        ELAZIĞ'dapolisin 6 aylık çalışmasının ardından 2 ayrı suç örgütü çökertildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:35 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:40
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        Elazığ'da 2 suç örgütü çökertildi; 21 gözaltı
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        ELAZIĞ'dapolisin 6 aylık çalışmasının ardından 2 ayrı suç örgütü çökertildi. 21 şüpheli gözaltına alınırken, 9 kişinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B ve Y.D.'nin liderliğini yaptığı 2 suç örgütüne yönelik harekete geçti. Ekiplerin 6 aylık çalışmaları sonucunda; şüphelilerin birçok suç işledikleri, çıkar çatışmasından kaynaklı husumetleri olduğu ve karşılıklı eylem süreci içerisine girdikleri tespit edildi. Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheli için düğmeye bastı. 9 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 12 ruhsatsız tabanca ve 137 fişek, 2 tüfek, 14 kartuş, 2 pala, 70 gram sentetik kannabinoid ile 236 sentetik hap ele geçirildi. Diğer yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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