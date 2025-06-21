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        YKS'ye geç kalan öğrencileri, belediye ekipleri yetiştirdi

        ELAZIĞ'da belediye ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri araçlarıyla yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:35
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        YKS'ye geç kalan öğrencileri, belediye ekipleri yetiştirdi
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        ELAZIĞ'da belediye ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri araçlarıyla yetiştirdi.

        YKS'nin birinci oturumu olan TYT için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Öğrenciler içeride ter dökerken, veliler okul çevrelerinde beklemeye başladı. Kentteki birçok okulda benzer görüntüler oluşurken, sınav sırasında velilerin heyecanı da dikkat çekti. Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri de sınava geç kalan öğrencileri araçlarla sınav merkezlerine zamanında ulaştırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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