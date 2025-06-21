YKS'ye geç kalan öğrencileri, belediye ekipleri yetiştirdi (2)

VALİHATİPOĞLU: DAKİKALARLA YARIŞTIK

Elazığ'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT, binlerce öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Vali Numan Hatipoğlu sosyal medya paylaşımında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sınava geç kalmak üzere olan öğrencilerin sınav merkezlerine yetiştirildiğini belirterek, "Dakikalarla yarıştık, gençlerimizi sınava yetiştirdik. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı motorize ekiplerimiz yine görevdeydi. Tam zamanında, tam da yanı başınızda. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar. Ekiplerimize teşekkürler"dedi.