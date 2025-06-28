Elazığ'da inşaatta iskele çöktü: 1'i ağır, 2 işçi yaralı

Olay, sabah saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin dış cephesinin yenilenmesi için kurulan iskele, çöktü. Olayda iskeleden düşen 2 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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