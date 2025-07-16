Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da otomobil yol kenarına devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

        ELAZIĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan Birkan Çelik (9) ve Kibar Çelik (24) öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 23:42 Güncelleme: 16.07.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da otomobil yol kenarına devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ELAZIĞ’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan Birkan Çelik (9) ve Kibar Çelik (24) öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi, Bingöl-Elazığ kara yolu Kuruca mevkisinde meydana geldi. S.Ç. (44) idaresindeki 23 AFR 217 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, takla atan otomobildeki Birkan Çelik ile Kibar Çelik öldü, sürücü S.Ç. ile H.İ. (47) ve E.N.Ç. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        Trump Suriye için yorum yapmadı
        Trump Suriye için yorum yapmadı
        Beşiktaş'ta Gedson'a Ada kancası!
        Beşiktaş'ta Gedson'a Ada kancası!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        Beşiktaş'tan tatsız prova!
        Beşiktaş'tan tatsız prova!
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yarala...
        Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yarala...
        Keban'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Keban'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Ağın'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
        Ağın'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Elazığ'da arkeolojik kazılarda 6 bin yıllık tapınak alanı bulundu
        Elazığ'da arkeolojik kazılarda 6 bin yıllık tapınak alanı bulundu
        Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü