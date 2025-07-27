Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da silahlı kavga: 4 yaralı

        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:27 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da silahlı kavga: 4 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. 11 kişi gözaltına alındığı kavga, cep telefonu ile görüntülendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2’si silahla, 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı.

        Cep telefonuyla görüntülenen kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi
        Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da örtü yangını; ekipler müdahale ediyor
        Elazığ'da örtü yangını; ekipler müdahale ediyor
        GÜNCELLEME - Elazığ'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Elazığ'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü
        Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü
        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyaretleri
        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyaretleri