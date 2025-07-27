Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'daki örtü yangını kontrol altına alındı

        ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde önceki gün çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'daki örtü yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde önceki gün çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Sivrice ilçesine bağlı Dikmen köyü kırsalında 25 Temmuz günü öğleden sonra örtü yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Sarp ve kayalık olan bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 15 orman işçisi, 5 orman muhafaza memuru ve 4 teknik elemandan oluşan ekip sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın, bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma işlemleri sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!

        Benzer Haberler

        Elazığ'ın "yaşayan stadı" 7'den 70'e spor tutkunlarına ev sahipliği yapıyor
        Elazığ'ın "yaşayan stadı" 7'den 70'e spor tutkunlarına ev sahipliği yapıyor
        Elazığ'da silahlı kavga: 4 yaralı
        Elazığ'da silahlı kavga: 4 yaralı
        Elazığ'da örtü yangını; ekipler müdahale ediyor
        Elazığ'da örtü yangını; ekipler müdahale ediyor
        GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Elazığ'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Elazığ'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı