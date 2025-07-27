4'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti

Olay, Akpınar Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi’nde meydana geldi. Muhlise S., 4’üncü katındaki evinin penceresine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Muhlise S., metrelerce yüksekten düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhlise S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Muhlise S.’nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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