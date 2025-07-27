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        4'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti

        ELAZIĞ'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Muhlise Savaş (84), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:55
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        4'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti
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        ELAZIĞ’da 4’üncü kattaki evinin penceresinden düşen Muhlise Savaş (84), hayatını kaybetti.

        Olay, Akpınar Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi’nde meydana geldi. Muhlise S., 4’üncü katındaki evinin penceresine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Muhlise S., metrelerce yüksekten düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhlise S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Muhlise S.’nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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