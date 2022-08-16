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İzi "Millet Bahçesi" ile silinen terör saldırısının yüreklerdeki acısı dinmedi

AA

İzi "Millet Bahçesi" ile silinen terör saldırısının yüreklerdeki acısı dinmedi

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ Emniyet Müdürlüğüne 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısı hafızalardan silinmedi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı hain saldırıların üzerinden 6 yıl geçti.

Bombalanan emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu alanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehitler anısına "Millet Bahçesi"ne dönüştürülerek halkın hizmetine açılmasından mutluluk duyan Elazığlılar, devletin teröre karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyi destekliyor.

- "Devletimiz o patlamadan sonra yıkılan alanda hiçbir iz bırakmadı"

Saldırıdan yaralı kurtulan tır şoförü Abdulbasit Özdemir AA muhabirine, İl Emniyet Müdürlüğünün önünden geçtiği sırada patlamanın meydana geldiğini belirterek, saldırıda ağır yaralandığını söyledi.

Özdemir, "Patlamadan sonra 33 gün yoğun bakımda kaldım. İlk 7 günü hatırlamıyorum. Uyandığımda patlamanın olduğunu öğrendim. Patlamada sağ gözümü kaybettim. Kollarımda aşırı parçalanmalar oldu. Vücudumun birçok yerinde hasar kaldı." dedi.

Saldırıyı aradan 6 yıl geçmesine rağmen unutamadığını anlatan Özdemir, hain saldırının acısını yıllardır hem fiziken hem ruhen taşıdığını belirtti.

Özdemir, "Devletimiz o patlamadan sonra yıkılan alanda hiçbir iz bırakmadı. Devletimizin büyüklüğünü burada görüyoruz. Saldırıyı düzenleyen terörist de öldürüldü. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Ama terör hiçbir yere varmayacak." ifadelerini kullandı.

- "Terörü lanetliyorum"

Patlamayı evinde hisseden Serap Bingöl ise 6 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısının etkisinden hala kurtulamadıklarını belirtti.

18 yıldır yaşadığı mahallenin yaşanan saldırıdan çok etkilendiğini dile getiren Bingöl, acısını hala içlerinde hissettiklerini anlattı.

Bingöl, şunları söyledi:

"Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Terörü lanetliyorum. Yıkılan yeri devletimiz millet bahçesi yaptı. İnsanların gelip burada gezmesi, dua etmesi bizi rahatlatıyor. Vatanımıza Rabb'im bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Bu da bizler için bir teselli oldu. Terör mücadelede çok iyi noktadayız. Allah devletimizden razı olsun. Hainlere de fırsat vermesin."

- "​​​​​​​Millet bahçesine giden herkes şehitlerimize dua ediyor"

Selim Tofur ise saldırıda iş yerinin ağır hasar gördüğünü, camların patladığını ifade etti.

Yaşadıkları saldırıyı unutmayacaklarını dile getiren Tofur, "Çok kötü bir gündü. Allah o günü bir daha yaşatmasın. Patlamanın olduğu alan gül bahçesi gibi bir park alanı oldu. Devletimiz bu konuda çok hassasiyet gösterdi. Millet bahçesine giden herkes şehitlerimize dua ediyor. Güzel vakit geçiriyor. Bir daha o günleri yaşamak istemiyoruz. Terör şu anda bitme noktasında. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Recep Yağdıran da evde kahvaltı yaptığı esnada büyük bir patlama ile sarsıldıklarını belirterek, saldırının evlerinde hasara neden olduğunu söyledi.

"Allah o günleri bir daha göstermesin. Patlamadan kaynaklı o basınç ve ses hala kulaklarımızda yankılanıyor. Hiç unutamıyoruz o anları. Bu ülkenin suyunu ekmeğini yiyen ve nankörlük edenlere de Allah fırsat vermesin." diyen Yağdıran, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

- Saldırının faili terörist etkisiz hale getirilmişti

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polisin şehit olduğu saldırıda 217 kişinin yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığınca, Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan "Firaz Amed" kod adlı İzzet Yiğit olduğu tespit edilmiş, teröristin, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırının faili olduğu açıklanmıştı.​​​​​​​

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