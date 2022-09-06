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Elazığlı ayakkabı tamircisi eğitim aşkıyla iki diploma aldı, üçüncüsü de yolda

AA

Elazığlı ayakkabı tamircisi eğitim aşkıyla iki diploma aldı, üçüncüsü de yolda

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da maddi nedenlerle liseden mezun olduktan sonra üniversite hayalini erteleyen ve ayakkabı tamirciliği yaparak ailesinin geçimini sağlayan Mehmet Kazar, okuma aşkıyla üçüncü diplomasını almaya hazırlanıyor.

Çocuk yaşlarda ayakkabı boyayarak aile bütçesine katkıda bulunan Kazar (47) liseden mezun olduktan sonra maddi nedenlerle eğitimini sürdüremedi.

Ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Kazar Yeni Mahalle'de 15 metrekarelik dükkanda mesleğini sürdürüyor.

Bu süreçte evlenen ve baba olan Kazar, içinde ukde kalan eğitimini sürdürmek için hem ayakkabı tamir etti hem de üniversite sınavına hazırlandı.

Önce Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programını bitiren Kazar, daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Kazar, bu süreçte 13 farklı alanda açılan mesleki kursa katılarak sertifika aldı.

- "İçimde hep okuma hevesi vardı"

Kazar, AA muhabirine, 12 yaşında ayakkabı boyacılığına başlayarak ailesine destek olduğunu, kendi imkanıyla ortaokul ve lise eğitimini tamamladığını söyledi.

Katıldığı üniversite sınavında iyi bir puan almasına rağmen maddi durumu elvermediği için o yıl tercih yapamadığını anlatan Kazar, "Okumak içimde ukde kalmıştı. İçimde hep bir okuma hevesi vardı." dedi.

Kazar, aradan 4 yıl geçtikten sonra tekrar okumaya karar verdiğini belirterek, bir yandan ayakkabı tamir ettiğini diğer yandan sınava hazırlandığını ifade etti.

2 diploma aldığını, üçüncü diplomayı almak için de çok çalıştığını dile getiren Kazar, "Şu an son sınıftayım. 4-5 dersim kaldı. Onları da verince inşallah mezun olacağım. Mesleğimi severek yapıyor, ailemi de mağdur etmiyorum. Bu şekilde 2 üniversite bitirdim, üçüncüsü de bitmek üzere. Okumaya devam edeceğim. Hedefim adli bilişim mühendisliği bölümünde okumak." dedi.

Kazar, okumayı çok sevdiğini, araştırmaya, yeni bilgiler öğrenmeye merak duyduğunu söyledi.

Yeni şeyler öğrendikçe mutluluk duyduğunu ifade eden Kazar, ayrıca ilgisini çeken alanlarda kurslara da katıldığını belirtti.

- "Okuma aşkım devam ediyor"

Kazar, "Okuma aşkım devam ediyor. Bulduğum her fırsatta kitap okuyorum, ders çalışıyorum. Girebildiğim bütün sınavlara girerek kendimi deniyorum. Okul ile mesleğimi bir arada yürütmeye çalışıyorum, başarılı da oluyorum. Okumak güzel bir şey. İnsan öğrendikçe çevreye daha faydalı oluyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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