Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Merkeze bağlı Muratçık köyü Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki Yaşar Zariç'in (56) bulunması için dün başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

Zariç'in bulunması için polis, jandarma ve AFAD dalgıç ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Keban Baraj Gölü'ndeki balıkçı teknesi dün, eski feribot iskelesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle batmış, teknedeki Yaşar Zariç ve Arif Özel (26) tekneyle suya gömülmüştü.

Özel, yüzerek bir alabalık tesisinin kafesine çıkıp kurtulmuş, Zariç'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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