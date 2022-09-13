Pazar alışverişi yapan yaşlıların eşyalarını Kızılayın gönüllü gençleri taşıyor

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ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Türk Kızılay Elazığ Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında haftanın belirli günlerinde semt pazarlarında alışveriş yapan yaşlıların eşyalarını evlerine taşıyor.

Genç Kızılay gönüllüleri, yaz aylarında sıcak havada semt pazarlarına gitmekte, alışveriş yapmakta ve aldığı ürünleri eve taşımakta zorlanan yaşlılara destek sunmak için 15 kişiden oluşan ekip kurdu.

Gönüllüler, "Büyük insanlar büyük dualar" sloganıyla haftada iki gün semt pazarlarına giderek alışveriş yapan ileri yaştaki vatandaşlar ile yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek oluyor.

- "Yaşlılarımız sıcak havada pazar alışverişi yaparken zorlanıyor"

Elazığ Genç Kızılay Başkanı Yunus Emre Güzel, AA muhabirine, tamamen gönüllülük esasına dayalı hizmet sunduklarını belirterek, oluşturdukları 15 kişilik ekibin haftada iki gün semt pazarlarında görev yaptığını söyledi.

"Yaşlılarımız sıcak havada pazar alışverişi yaparken zorlanıyor. Hem alışverişlerini yapıyoruz hem de ürünleri taşımalarına yardımcı oluyoruz." diyen Güzel, evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlıların da sipariş üzerine alışverişini yapıp adreslerine teslim ettiklerini anlattı.

Güzel, alışverişte bez poşet kullanarak geri dönüşüme de katkı sağladıklarını dile getirerek, ileri yaştaki vatandaşların bu hizmetten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Yaşlılarımız sıcak olduğu için fazla duramıyorlar, iyi ürün seçemiyorlar, burada biz devreye giriyoruz. Sunduğumuz hizmetle hem alışveriş süresini kısaltıyoruz hem de yaşlılarımızın en iyi ürünleri almalarına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullanan Güzel, bu hizmetin süreceğini kaydetti.

Genç Kızılay gönüllüsü Yusuf Samet Kaya da boş vakitlerini iyilik yaparak değerlendirdiğini söyledi.

Kaya, "Yaşlılarımızın aldığı malzemeleri taşıyoruz. Yardıma ihtiyacı olanların hayır dualarını alarak iyilik yapmış oluyoruz. Bizleri görünce mutlu oluyorlar. Bizler de onlara yardımcı olduğumuz için kendimizi iyi hissediyoruz." diye konuştu.

- "Bizlere her konuda yardımcı oluyorlar"

Hasta eşinden dolayı dışarı çıkamayan 84 yaşındaki Ferit Alcısu, Kızılay gönüllülerinin sürekli kendisine destek olduğunu belirtti.

Her ihtiyacının kapısına kadar geldiğini anlatan Alcısu, "Kızılay gönüllülerimiz çok dürüst ve çalışkanlar. Verilen bu hizmetten çok memnunum. Her ihtiyacımı karşılamak için yanıma geliyorlar. Allah razı olsun. Bugün pazar alışverişimi yaptılar, Allah razı olsun." dedi.

Nuray Arslan da alışveriş için geldiği semt pazarında gençlerin kendisine yardımcı olduğunu belirterek, "Havalar çok sıcak, aldığımız ürünleri evlerimize kadar götürüyorlar. Yani çok memnun olduk. Allah razı olsun. Sadece pazarda değil birçok yerde bu gençlerimizi görüyoruz." diye konuştu.

Mümtaz Erdoğan da pazara geldiklerinde sürekli gençleri gördüklerini aktararak, "Gençler ürün seçmede ve aldığımız ürünleri eve taşımada yardımcı oluyor. Allah razı olsun. İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.





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