Keban Kaymakamı Akbulut, okulları ziyaret etti, öğrencilerle görüştü

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ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla ilçede bulunan okullarda incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle görüşen Akbulut, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Akbulut'a İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Emül de eşlik etti.

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