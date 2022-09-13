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Keban Kaymakamı Akbulut, okulları ziyaret etti, öğrencilerle görüştü

AA

Keban Kaymakamı Akbulut, okulları ziyaret etti, öğrencilerle görüştü

ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla ilçede bulunan okullarda incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle görüşen Akbulut, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Akbulut'a İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Emül de eşlik etti.

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