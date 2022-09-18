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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de trafik kazasında yaralanan kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı

AA

Tunceli'de trafik kazasında yaralanan kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı

ELAZIĞ (AA) - Tunceli'de trafik kazasında yaralanan kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, geçirdiği trafik kazası sonucu vücudunda kırık olduğu belirlenen M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından operasyon için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevki istenen hasta için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan helikopter talep edildi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin desteğiyle helikopterle alınan M.A, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane başhakemi Prof. Dr. Erol Keleş, yaptığı açıklamada, hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanemiz çevre illerdeki acil hastalarımız için de hizmet vermeye devam ediyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu vücudunda birden fazla kırığı olan hastamız helikopter ile nakli yapılarak, hastanemiz heliport pistinde sağlık ekiplerimize emanet edildi. Hastamızın tedavisine yoğun bakım ünitemizde, beyin cerrahi ve ortopedi uzmanlarımız tarafından başlandı."

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