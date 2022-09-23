Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında Elazığ-Diyarbakır kara yolu kontrol noktasında durdurulan bir araçta dedektör köpek "Alex" kullanılarak arama yapan ekipler, 18,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Araçta bulunan M.A. (31) ve M.A. (26) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.