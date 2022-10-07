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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yapımı tamamlanan Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi törenle hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde Elazığ Valiliğinin destekleriyle 3 bin metrekare alanda inşa edilen 2 katlı Cemevi ve Kültür Merkezi hizmete girdi.

Vali Ömer Toraman, törende, Cemevi ve Kültür Merkezinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçede yapılan cemevinin yapımını yakından takip ettiklerini söyledi.

Cemevinin, birliğin, beraberliğin temsili ve nişanesi olarak güzel hizmetlere imza atmasını ve ev sahipliği yapmasını temenni eden Toraman, "İl genelinde 13 cemevine gücümüz yettiğinde destek olmaya çalıştık. Şüphesiz, camilerimizi, mescitlerimizi, cemevlerimizi esas olarak bizim vatandaşımız sahipleniyor. Onların himmetleriyle onların yardımlarıyla inşa ediliyorlar. Bakım ve onarımları yapılıyor." diye konuştu.

Daha sonra telekonferans yöntemiyle tören alanına bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezinin açılışı yapıldı.

Törene, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, Karakoçan Cem Evi ve Kültür Merkezi Başkanı Hüseyin Artut, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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