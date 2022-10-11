Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada, D.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı D.A, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.





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