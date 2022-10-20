Baskil'de "19 Ekim Muhtarlar Günü" kutlandı

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ELAZIĞ (AA) - Baskil'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Baskil Vakıfbank İlkokulu önünde düzenlenen törene, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkan Vekili Erdal Akburak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, İlçe Emniyet Amiri Mesut Altınkaynak, Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Kaymakam Kundakçı, muhtarlığın önemine değinerek, demokratik katılımcılığın en güzel örneklerinden birinin muhtarlık olduğunu söyledi.



Vatandaşların sorunlarını iletmek için ilk çaldıkları kapının muhtarlık olduğunu dile getiren Kundakçı, köy ve mahalle muhtarlarının vatandaşlarla belediye arasında çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti.



Kundakçı, bütün muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, muhtarlara sağlıklı ve mutlu bir yaşam diledi.







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