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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya şampiyonu Sıla'nın hedefi zirvede kalmak

AA

Dünya şampiyonu Sıla'nın hedefi zirvede kalmak

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığlı 18 yaşındaki Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonu Sıla Kartal, başarılarını sürdürmek için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Elazığ'da yaşayan ve 1,5 yıl önce babasının arkadaşı kick boks antrenörü Cemal Bakır'dan etkilenerek kick boksa başlayan Kartal, disiplin ve azimle sürdürdüğü çalışmalarla dereceler elde etti.

Genç sporcu, ailesi ve antrenörünün desteğiyle bu yıl 12-17 Mayıs'ta düzenlenen İstanbul 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ve haziran ayında Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kartal, İtalya'da 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonasında da elde ettiği altın madalyayla başarılarını zirveye taşıdı.

Son 1 yıl içerisinde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Kartal, yeni şampiyonluklar için Şahinkaya Spor Kulübünde çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.


- "Bir yıl içerisinde Türkiye ve dünya şampiyonu oldum"

Kartal, bölgesel maçlarında derece elde edince kendini pora adadığını belirterek, kixk boksa büyük bir hevesle başladığını söyledi.

Zor bir spor olduğu için antrenmanlarda zorlandığını aktaran Kartal, günde 3 antrenman yaptığını kaydetti.

"2022 yılı benim yılım oldu. Hiç pes etmedim. Bağlı olduğum spor kulübünde partnerim yok. O yüzden de erkek sporcularla çalışıyorum. Bu benim için bir avantaj oldu." ifadelerini kullanan Kartal, başarılarını azim ve çabasına borçlu olduğunu dile getirdi.

Sporu severek yaptığını ve hiç pes etmediğini aktaran Kartal, şunları söyledi:

"İtalya'daki şampiyonada maça çıktığımda her vuruşumu Türkiye'yi düşünerek yaptım. Çok şükür rakibimi yenerek şampiyon oldum. Orada bayrağımızı dalgalandırdığım için çok mutluyum. Hedefim zirvede kalmak. Şimdi olimpiyatlar için çalışıyorum."


- Yeni başarılar için her gün çalışıyor

Antrenör Cemal Bakır da Sıla Kartal ile şampiyonluklar için her gün düzenli olarak çalıştıklarını belirtti.

Sıla'nın azimli çalışmasıyla daha çok şampiyonlukla elde edeceğini dile getiren Bakır, "Sıla Kartal bir yılı aşkın süredir spora başladı. Kısa zamanda iyi işler yaptı. Bizi çok gururlandırdı. Bir yıl içinde 3 altın madalya kazandı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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