Elazığlı kadınlar atıl arazileri aromatik bitkilerle tarıma kazandırıyor

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ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da tarım eğitimi verilen 200 ev kadını, şahsa ve hazineye ait atıl durumda bulunan bin dönüm arazide tıbbi ve aromatik bitki yetiştirerek gelir elde edecek.

Kentte sosyal sorumluluk faaliyeti yürüten Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi'nin kadın üyeleri tarafından atıl arazilerin tarıma kazandırılması, ev kadınlarının gelir elde etmesi için "Birlikte Üretip Birlikte Kazanıyoruz" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Arıcak ilçesi Erimli Belediyesinin katkılarıyla 200 ev kadınına İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde tarımsal üretime ilişkin eğitim verilirken, Valilik ve İl Özel İdaresinin desteğiyle merkeze bağlı Alatarla köyünde kullanılmayan hazine ile şahsa ait atıl araziler de belirlendi.

Alatarla köyünde belirlenen ve tarıma elverişli hale getirilen arazide eğitimlerini tamamlayan kadınlar devletin desteğiyle ada çayı, sarı kantaron, kekik ve papatya gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin ekimine başladı.

Kadınlar yetiştirecekleri ürünlerin satışından gelir elde ederek, aile bütçelerine katkı sunacak.

- "Atıl arazilerimizi tarımla buluşturuyoruz"

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, AA muhabirine, kendi bünyelerinde bir araya gelen gönüllü kadınlara istihdam sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ekilmedik bir karış alan kalmasın" sözünün kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirten Eğit, hazırladıkları "Birlikte Üretip Birlikte Kazanıyoruz" projesinin Avrupa'da son zamanlarda uygulanan bir model olduğunu ifade etti.

Eğit, kadınlara proje ile eğitim desteği verildiğini, atıl arazilerin kullanımlarına sunulduğunu, fide desteği verildiğini dile getirerek, yetiştirilecek bitkilerin ev kadınlarının ekonomilerine ciddi katkı sağlayacağını kaydetti.

Her bir kadına 5 dönüm arazi tahsis edildiğini ifade eden Eğit, kadınların bu alanda ekonomik değeri olan bitkileri yetiştirmeye başladığını anlattı.

- "Devletimiz her türlü imkanı sağladı"

Üretime katılan kadınlardan 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Esra Aras, bu projenin kendilerine çok iyi geldiğini belirtti.

"Devletimiz bize her türlü imkanı sağladı. Bize arazi ve fide verdi. Bize, 'Çalışın, üretin size her konuda desteğiz.' dediler." ifadelerini kullanan Aras, üretip, ekonomiye katkı sunacaklarını söyledi.

Aras, kadınlar olarak üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını dile getirerek, "Devletimize çok teşekkür ediyorum. Bize de bugün emek vermek düşüyor. Emeğimizin karşılığını alacağız. Böylece hem ailemize hem de devletimize katkımız olacak." dedi.

- "Ev kadınları olarak ayaklarımızın üzerinde durabileceğiz"

Kadınlardan 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Gülender Gürkan ise kendilerine verilen tarım eğitimi sayesinde bu işe başlama cesaretini gösterdiklerini belirtti.

Bu imkanı kendilerine sağlayan herkese teşekkür eden Gürkan, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla tarlada bir aradayız. Fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. İnşallah hem ailemize hem de çocuklarımıza katkıda bulunacağız. Maddi olarak evimize büyük bir destek sağlayacağız. Bismillah diyerek başladık. İnşallah bahar sonunda ektiklerimizin sonuçlarını alacağız. Ev kadınları olarak ayaklarımızın üzerinde durabileceğiz."

3 çocuk annesi 38 yaşındaki Aylin Palaoğlu da tarıma hep ilgisinin olduğunu anlatarak, devletin sağladığı imkanla üretim yapacağını belirtti.

Günümüzde tarımın çok daha önemli hale geldiğini dile getiren Palaoğlu, aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlayacak bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür etti.

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