Elazığ'da "bağ bozumu ve orcik" etkinliği yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da geleneksel "bağ bozumu ve orcik" etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hoş köyünde düzenlenen etkinlikte, yerli üzüm türleri tanıtıldı.

Etkinlikte Elazığ Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu, İl Müftüsü Selami Aydın dua okudu.

Daha sonra ağın beyazı, kırmızı üzüm, öküzgözü ve köhnü siyah üzüm kategorilerinde düzenlenen yarışmaya katılan 51 yetiştiricinin üzümleri, ziraat mühendislerinden oluşan jüri tarafından görünüm, tat, aroma ve irilik bakımından değerlendirildi.

Dereceye giren yarışmacılara plaket ve ödül verildi.

Festivale katılan Elazığ Valisi Ömer Toraman, beraberindeki protokol üyeleri, etkinlikte ipe geçirilen cevizleri, üzüm ve un karışımından yapılan bulamaca batırarak orcik yaptı.

Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 108 bin dönüm bağ alanında üzüm yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Üzüm yetiştirilen alanların artırılması gerektiğini ve Elazığ’da yetişen üzümün artık ihracata da konu olduğunu ifade eden Toraman, şunları söyledi:

"Öncelikle kendi ihtiyacımız için üretmemiz lazım ve fazlasını da dışarıya ihraç etmek için üretmemiz lazım. Bu konuda da çok olumlu gelişmeler oluyor. Dış pazarlara da satış yapabilme kabiliyetinin kazanılmış olması çok önemli bunu gerçekleştirilen çiftçilerimize ve tüccarlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçen yıl 75 bin ton civarında bir üzüm üretimi gerçekleşmiş, bu sene rekoltenin daha fazla olması bekleniyor, 80 bin tonu geçecek inşallah."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ise üzümün mineral ve vitamin bakımından insan sağlığı için yaralı ve lezzetli bir ürün olmasından dolayı dünyada tarımsal üretimde çok önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Tüm üzüm üreticilerini ekonomiye sağladıkları değer ve istihdama sundukları katkıdan dolayı tebrik eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Biz üzümde kesinlikle ihracatçı bir ülkeyiz. 2020 yılı verilerine baktığımız zaman 260 bin ton kuru üzüm ihracatı yapmışız ve bunun karşılığında 514 milyon dolarlık bir gelir elde etmişiz. Önemli ülkelere ihracat gerçekleştirmişiz ve bunların başında İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa geliyor. Yaş üzüm ihracatında ise dünya 13. olarak yer almışız ve yine 2020 yılı verilerine göre 212 bin ton yaş üzüm ihracatı gerçekleştirmişiz ve bunun karşılığında da 157 milyon dolarlık bir gelir elde etmişiz."

Kılıç, Elazığ'ın bulunduğu coğrafya ve iklim bakımından üzüm üretimi ve bağcılık için oldukça verimli bir alana sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlik sonunda Vali Toraman ve beraberindekiler üzüm hasadı yaptı.



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