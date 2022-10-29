Elazığ'da Ahıska Türkü çocuklar için sünnet şöleni

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ELAZIĞ (AA) - Ukrayna'daki savaş nedeniyle tahliye edilerek aileleriyle Elazığ'a yerleştirilen Ahıska Türkü çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi.

Elazığ Valiliği ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) iş birliğiyle Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezinde düzenlenen şölende, 80 çocuk sünnet edildi.

Şölende, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, İl Müftüsü Selami Aydın dua etti.

Merkezde yaşayan çocuklar da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı ve şiir okudu.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ahıska Türklerinin Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra getirildiğini söyledi.

Ahıska Türklerinin savaştan uzak, huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğünü belirten Uçar, "Türk vatanında özgür bir şekilde yaşıyorlar. Hasret kaldıkları ülkede yaşıyorlar." dedi.





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