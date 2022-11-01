Elazığ'da bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir iş yerinden 100 kilogram bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir iş yerine ait depodan bekçiyi kesici aletle korkutarak 100 kilogram bakır kablo çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda, kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 2 çuval içerisinde kabloları ele geçirdi.

Araçtaki 4'ü hırsızlıktan 61 suç kaydı bulunan M.Ü. (27), 13'ü hırsızlıktan 44 suç kaydı bulunan F.Ü. (26) ve 12 suç kaydı bulunan M.B. (19) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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