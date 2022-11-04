Elazığ'da belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde belediye otobüsüne binen 65 yaşındaki Kemal Dayanç, bir süre sonra rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya, araçtaki vatandaşlar müdahale etti. Belediye otobüsü şoförü Volkan Durmuşoğlu, yolcuyu Fethi Sekin Şehir Hastanesine yetiştirdi.

Hastanede tedavi altına alınan Dayanç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada, Dayanç'ın fenalaşması, diğer yolcuların paniği ve müdahale anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.