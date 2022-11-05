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ELAZIĞ (AA) - Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen "14. Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali"ne katılan jüri üyeleri ile oyuncular Keban ilçesini gezdi.

İlçenin tarihi ve turistik yerlerini gezen ekip, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile sohbet etti.

Ziyaretçilere dut pekmezi hediye eden Atlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçenin çok güzel mekanları olduğunu belirten Atlı, "Yılda 700 bin turist ilçemize geliyor. Damlataş sarkıt mağaramızın da faaliyete girmesiyle daha çok turist ilçemize gelecektir." dedi.

Sanatçı Halil Ergün ise, Elazığ'a ilk defa geldiğini, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Geziye, Serap Gedik, Doğan Ümit Karaca, Erkan Bektaş, Gizem Erman Bektaş, Hakan Haksun, Eylem Tok, Bahar Zozan Ok, Zohreh Zamani, Clementine Ederseen, Lia Beltrami, Gyda Velvin Myklebust, Numan Çakır, Ahmet Bulut Kıvanç Terzioğlu, Caner Ural, Mahiye Sabuncuoğlu, Hikmet Aydoğan, İhsan Taş, Sibel Soylukaya katıldı.

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