Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan 10 Kasım mesajı

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aralarından ayrılışının 84. yılında sevgi, saygı ve rahmet andıklarını belirtti.



Atatürk'ün sadece Türk tarihinde değil dünya tarihine kendini kabul ettirmiş büyük bir komutan, düşünce adamı ve lider olduğunu aktaran Akmurat, şunları kaydetti:



"Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği şanlı mücadeleyle bağımsızlığını muhafaza etme, milli birlik ve beraberliğini güçlendirme, devletini sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

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