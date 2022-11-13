AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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ELAZIĞ (AA) - Düzce Depremi'nin 23. yılında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ülke genelinde uygulanan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" Elazığ'ın Baskil ilçesinde de gerçekleştirildi.

İlçede gerçekleştirilen tatbikata Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı da katıldı.



Tatbikatın ardından açıklama yapan Kundakçı, afetlere hazırlıklı olunması konusunda tatbikatların önemine değinerek, "Bölgemiz deprem kuşağında. İnşallah gerçeğini yaşamayız. Ama tedbirli olmak gerekir." dedi.







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