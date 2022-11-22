Elazığ'da okul kantininden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir okul kantinindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çaydaçıra Mahallesindeki Fırat Anadolu Lisesi'nin kantini ile müdür odasından hırsızlık yapıldığının bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kantindeki çikolata ve bisküvi gibi malzemeler ile müdür odasından bilgisayar ve televizyon çalan maskeli 3 hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kırdıkları pencereden kantine giren 3 şüphelinin raf ve tezgahtaki çikolata, bisküvi gibi malzemeler ile kasadaki paraları çöp poşetine koydukları görülüyor.

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