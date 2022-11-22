Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

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ELAZIĞ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (Ombudsman), Elazığ'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Malkoç, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan ve Vali Ömer Toraman ile görüşen Malkoç, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Elazığ Belediyesine geçen Malkoç, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştü.





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