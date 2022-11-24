Elazığ ve Siirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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ELAZIĞ/SİİRT (AA) - Elazığ ve Siirt'te Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Elazığ Valiliği bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde de devam eden programda, şehit öğretmenler anıldı, şiirler okundu, öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, öğretmenlerin gittikleri yerlere değer katarak çocukların geleceğe ümitle bakmalarını sağladıklarını söyledi.

Eğitim öğretim faaliyetinin merkezinde öğrenci olduğunu, ama en kıymetli unsurunun da öğretmen olduğunu ifade eden Toraman, "Ülkenin kalkınmasının ilerlemesinin her anlamda mimarı öğretmenlerdir. Gazi Mustafa Kemal, cephede savaşı idare ederken Kütahya Lisesinde öğretmenlerle toplantı yapıyor, memleketin eğitim vizyonunu tartışıyor. Bu geçen 100 yıllık sürede öğretmenlerimiz sayesinde biz bu ilerlemeleri ve kalkınmaları sağladık." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ise öğretmenliğin yaşayarak öğrenilen bir meslek olduğunu dile getirdi.

Programda, stajyer öğretmenler yemin etti.

Programa, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

- Siirt

Siirt'te de İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan klibin izlenmesinin ardından Siirt Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aliye Aşkın, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şiirlerin okunduğu törende, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törende konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenliğin emek, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın ve onurlu bir meslek olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de tüm öğretmenlerin günlerini kutlayan bir konuşma yaptı.

Etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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